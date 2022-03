Bivši agent KGB-a: Putin priprema teren za svoju propast

“Mnogo pitanja postavlja se o njegovom mentalnom stanju. Bio je dugo vremena izoliran zbog covida, ili smo to barem čuli o njegovu ponašanju tijekom pandemije. Ali vidimo bizarne fotografije, ogromne stolove, Putina kako sjedi metrima udaljen od svih ostalih. Što vi mislite o njegovom trenutnom stanju uma?” upitao je novinar bivšeg agenta KGB-a.

“Diktator kao što je Vladimir Putin, ili bilo tko tko je na čelu čitave jedne zemlje, mora imati potpunu vjeru u sebe. Bilo je još bizarnih fotografija Putina tijekom njegove političke karijere – sjetimo se samo kada je polugol pozirao na konju ili igrao hokej protiv ruske reprezentacije. Sve nam to govori da on nema onaj mali glas u svojoj glavi koji ga ponekad ispravlja. On jednostavno vjeruje u sebe bez ikakve sumnje. A ako u svakom trenutku mislite da ste najpametnija osoba u prostoriji, pripremate si teren za propast. Mislim da je on stigao do te točke”, rekao Barsky, prenosi N1.

“Lako je moguće da je zanemario informacije s terena i da sada krivi svoje agente da su mu dali loše podatke. Ne vjerujem, ne mogu vjerovati da nisu znali kako će Ukrajinci reagirati na invaziju. On je te informacije vjerojatno ignorirao jer je bio uvjeren da zna bolje”, rekao je još za CNN bivši agent KGB-a Jack Barsky.

