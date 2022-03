The New York Times se oglasio povodom pogibije novinara Renoa: Tužni smo, ali nismo ga angažirali u Ukrajini

Nagrađivani novinar i filmaš Brent Reno (Renaud, 51) upucan je kada su ruske snage otvorile vatru na automobil u blizini Irpina, objavili su svjetski mediji.

Još jedan novinar Huan Aredondo (Juan Arredondo), koji je bio s njim u to vrijeme, prebačen je u bolnicu na liječenje nakon napada.

Iako je šef kijevske policije Andrev Nebitov (Andrew Nebytov) rekao je da je ubijeni Brent reporter The New York Timesa, što su prenijeli i svjetski mediji, čini se kako se ipak radi o zabuni.

Oglasio se The New York Times i rekao da ga nisu angažirali kao reportera u Ukrajini.

– Tužni smo zbog vijesti da je Brent Reno poginuo. Brent je bio vrlo talentiran filmaš koji je izuzetno doprinio The New York Timesu tokom godina.

Iako je doprinio svojim radom u prošlosti (posljednji put 2015. godine), u Ukrajini nije bio angažiran od The New York Timesa. Prvi izvještaji u kojima se navodi da je radio za nas danas su zato što je on nosio novinarsku iskaznicu koju smo izdali prije mnogo godina – naveli su iz The New York Timesa u objavi na Twitteru.

Ovaj reporter ima golemo iskustvo izvještavanja s ratom pogođenih područja kao što je Afganistan, Irak, Haiti, Egipat, prenosi Avaz.

