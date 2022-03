Ukrajinski profesor: Neprijatelja čeka veliko neugodno iznenađenje u Kijevu

U Novi dan N1 televizije iz Kijeva se javio Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose.

Na početku razgovora Kamenjeckij je pohvalio hrvatsku veleposlanicu u Ukrajini Anicu Djamić.

“Ona je stvarno hrabra žena. Kijev je napustila među zadnjim veleposlanicama. Francusko su veleposlanstvo čuvali njihovi specijalci, a ona nije imala takve mogućnosti i opet je do zadnjeg trenutka bila tu s Hrvatima i Ukrajincima koji su ostali”, rekao je Kamenjeckij.

“Grad su napustili svi oni koji su željeli na sigurno”

Na pitanje priprema li se veliki napad na Kijev, Kamenjeckij je odgovorio: “Nešto se ipak sprema oko Kijeva. Grad su napustili svi oni koji su željeli na sigurno, a ostali su oni koji imaju želju obraniti svoj grad. Mislim da neprijatelja tu čeka veliko neugodno iznenađenje.

Moram reći i da su naše snage u zadnje vrijeme otkrile i udarile po centrima upravljanja ruske vojske u Ukrajini o čemu svjedoče i gubici među generalima. Mi pokušavamo strateški djelovati, ne samo pružanjem otpora na bojišnici. Kijev je spreman za obranu, tu su ostali ljudi i snage koji mogu pružati otpor bez oklijevanja.”

O tome jesu li uvjeti ruskog predsjednika Vladimira Putina koje postavlja pred Ukrajinu prihvatljivi, Kamenjeckij smatra kako uglavnom nisu.

“Mislim da svaki dan našeg otpora smanjuje jačinu pritiska”

“Oni već ne govore da ne priznaju Zelenskog, ne spominju onu formulaciju ‘kijevski režim’, nego su spremni govoriti o stvarima poput ‘ako Ukrajina prizna da je Krim ruski i samoproglašene republike mi prestajemo s jurišem’. Kad gledamo sva te pitanja koja Rusi postavljaju, oni traže od Ukrajine stvari koje se tiču samo našeg suvereniteta. Ja mislim da svaki dan našeg otpora neprijatelju smanjuje jačinu pritiska.

Oni pokušavaju napredovati, ali im sve teže i teže to ide i s gubitcima koje imaju, sigurno neće postići skoro ništa od svojih zahtjeva. Moje viđenje nije jednako viđenju onih koje vode državu i interese države. Meni se može nešto ne svidjeti ili svidjeti, ali mi ne znamo kakvim snagama raspolažemo… Te stvari bolje vidi rukovodstvo. Problem je patnja ljudi koji su se našli u centru ratnih zbivanja”, kazao je Kamenjeckij.

“Kako će biti dalje, ipak oni donose odluku i oni imaju veliki kredibilitet u očima Ukrajinaca jer se ponašaju na pravi način, ne napuštaju Ukrajinu i rade 24 sata dnevno. Mislim da će Ukrajina zasad nastavljati pregovore, a Rusija mora shvatiti da ne može razgovarati s Ukrajinom putem ultimatuma kojima je razgovarala do sad. Za sve ovo što je napravila mora snositi odgovornost. Tko je pilotima dao zadatak da bombardiraju civile?”, pitao se Kamenjeckij.



“Rusi su svjesni da će svaki problem s nuklearkama izazvati više problema kod njih”

Što se tiče nuklearnih elektrana u Ukrajini oko kojih su se vodile žestoke borbe koje je Zapad sa strepnjom gledao, Kamenjeckij je rekao: “Mislim da su Rusi svjesni toga da će bilo kakav problem s nuklearnim elektranama izazvati više problema kod njih nego kod nas. U ovo doba godine vjetar ide prema njima, ne prema nama. Bilo bi dobro da neka međunarodna organizacija bude tamo i prati situaciju, ali mislim da je zasad stabilno stanje u elektranama.”

Govoreći o izbjegličkim koridorima prema Rusiji i Bjelorusiji, Kamenjeckij je kazao kako je u pitanju podmukao potez agresora.

“Nije to nikakav humanitarni koridor”

“Izuzetno podmukao način igranja, prvo s nekom televizijskom slikom koju bi oni htjeli predstaviti, a drugo s filtriranjem ljudi koje oni onda mogu optužiti da su radikali, simpatizeri nacizma… To je stvarno podmukao način, nije to nikakav humanitarni koridor, to je zarobljavanje. Agresor otvara humanitarni koridor prema sebi i uzima dio civila kao taoce, to nije nikakav humanitarni koridor. Na sličan način su napravili u Harkivu i Sumiju, tamo je bilo i stranih studenata…”, rekao je Kamenjeckij.

Na pitanje što znači znak Z na ruskim vojnim vozilima, Kamenjeckij kaže kako je riječ o znaku raspoznavanja tehnike koji se proširio i postao simbol.

“Rusi imaju dosta slične tehnike kao Ukrajinci”

“U vojnim operacijama je to oznaka za tehniku. Rusi imaju dosta slične tehnike kao Ukrajinci, to je vidljiva oznaka da se zna čija je, tome služe i trake na rukama. To je oznaka jedne od grupa koja je upala u Ukrajinu, to je zapadna grupa ruskih snaga.

Postoje snage s oznakom V i obrnutim V, kao znak planine, postoji slovo A i neke druge oznake. Slovo Z je postalo više rašireno i počelo se koristiti kao oznaka agresora. Koriste ga i sportaši da pokažu da su uz svoju zemlju pa i oni postaju agresori, barem informacijski”, zaključio je Kamenjeckij, piše Index.

