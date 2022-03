Zaustavljaju ih tijelima: Ukrajinac se popeo na ruski transporter i mahao zastavom

Na videosnimcima se može vidjeti grupa građana Hersona koja na ulici tijelima pokušava zaustaviti terensko vozilo ruske vojske sa upaljenim rotirajućim svjetlima, piše Klix.

Jedan od građana legao je pod točkove vozila, dok su ostali rukama pokušali blokirati prolaz vozilu.

Na drugom videosnimku vidi se kako ruski vojni transporteri ulaze u gradsku jezgru Hersona dok veliki broj građana protestuje.

U jednom trenutku jedan od demonstranata se popeo na transporter u pokretu i počeo mahati ukrajinskom zastavom.

#Kherson. Civilians seized armoured vehicle from Russian occupiers and installed Ukrainian flag on top of it. Nobody can break the Ukrainian spirit!

Glory to the 🇺🇦 heroes! pic.twitter.com/OCcJ7v20TS

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 5, 2022