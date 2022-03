Brigadir Fako razgovarao sa komandantom operacija EU – Althea generalom Houdetom

Dok je evropska sigurnost u cjelini ugrožena ratom u Ukrajini, generalpukovnik Houdet je istakao važnost mira i stabilnosti u ovom regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini. Rekavši to, on je istakao da je kao operativni rukovodilac operacije EU „Althea“ u BiH veoma odlučan da angažira kapacitete EUFOR-a da spriječi bilo kakve pokušaje mogućih akcija koje bi dovele do nestabilnosti u BiH.

U ime ministra odbrane BiH i načelnika Zajedničkog štaba OS BiH, brigadir Fako je iskoristio priliku da se zahvali komandantu operacija „Althea“ generalpukovniku Houdetu na podršci u donaciji od 10 miliona eura za deminerski bataljon Oružanih snaga BiH.

Pored toga, brigadir Fako je u ime ministra odbrane BiH uputio poziv generalpukovniku Houdetu da posjeti odbrambene institucije u BiH, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

