Zelenski uputio novi apel svijetu: Borimo se jače od bilo koga drugog, ali…

Ključni gradovi u Ukrajini napadnuti su s nekoliko strana u utorak, a Rusija je započela napade na zgrade u centru glavnog grada Kijeva i pojačala granatiranje drugog po veličini ukrajinskog grada, Harkova.

Rus tvrde i da je njihova vojska zauzela centar Khersona nakon teškog granatiranja, a video i objave na društvenim mrežama koje je potvrdio CNN pružaju nove dokaze da se Rusi kreću po gradu na jugu Ukrajine očito nesmetano.

No, dok su saveznici SAD-a i NATO-a pomagali Ukrajini šaljući oružje, vojnu opremu i obavještajne podatke te uvodeći dramatične sankcije Rusiji, savez je do sada jasno stavio do znanja da ne planira slati vojnike u Ukrajinu – ovaj stav je američki predsjednik Joe Biden ponovio u svom obraćanju u utorak.

Ukrajina, koja nije članica NATO-a, dala je žestok otpor, ali u rijetkom intervjuu iz bunkera u Kijevu u utorak, predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da njegovoj zemlji – koja ima mnogo manju vojsku od Rusije – treba više pomoći da spriječi da se kriza širi Europom.

“Razgovarao sam s Bidenom mnogo puta”, rekao je Zelenski za CNN.

“I rekao sam im mnogo puta da će se Ukrajina oduprijeti i boriti se jače od bilo koga drugog, ali sami protiv Rusije nećemo uspjeti.” prenosi radiosarajevo

