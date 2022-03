U Moskvi privedena djeca koja su protestovala protiv rata

Kako je na Twitteru objavila bjeloruska novinarka Hana Liubakova, djeca su sinoć došla sa svojim roditeljima pred ukrajinsku ambasadu.

Na plakatima koje su nosila pisalo je “Ne ratu”. Policija ih je privela te ih pustila kad je u policijsku stanicu u koju su privedeni došao odvjetnik, piše Raport.

#Russia In Moscow, five children between 7 and 11 have been detained for protesting against the war. They came to the Ukrainian embassy with parents. After a lawyer came, they were released from detention pic.twitter.com/qMFAwYUAKN

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 1, 2022