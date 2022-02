Kličko: Noćas je bilo teško, ali… Pobijedit ćemo, pravda je na našoj strani!

“Naša vojska, policija i dobrovoljci nastavljaju da otkrivaju i neutrališu diverzante. Noćas je bilo sukoba i okršaja. Uništeno je nekoliko velikih diverzantskih grupa. Zbog sigurnosti građana uveli smo policijski sat koji će trajati do sutra ujutro. Ne izlazite napolje. Možete otići samo ako se oglasila uzbuna za zračne napade kako biste otišli u sklonište”, govori Kličko.

Kaže da Rusija granatira stambene četvrti u glavnom gradu Ukrajine i da ubija Ukrajince širom zemlje!

“U Kijevu je od početka napada, 24. februara, ubijeno 9 civila, uključujući jedno dijete. Četiri NN lica i 18 pripadnika vojske i dobrovoljaca. Povrijeđeno je 106 osoba, od kojih 47 civila, troje djece. Uključujući i 17-godišnjeg kadeta”, kazao je Kličko.

On je brifirao javnost da je jutros došlo je do eksplozije u dvorištu zgrade od 16 spratova. Zapalilo se 7 privatnih automobila. U eksploziji su oštećeni prozori i balkoni od 1. do 15. sprata.

“Svi najvažniji objekti su u funkciji. Javni prijevoz ne radi. Metro – također. Stanice podzemne željeznice služe kao skloništa za ljude. Uspostavlja se humanitarni štab za pomoć Kijevljanima kojima je to potrebno.

Trenutno radimo na logistici. A u bliskoj budućnosti ćemo objaviti kontakte za prikupljanje pomoći i volontera. I također – informacije gdje da se obrate onima kojima je pomoć potrebna. Molim sve da ostanu prisebni. I ostanite kod kuće ili u skloništima. Vojska, policija i Nacionalna garda štite grad. Zahvalan sam svim Kijevljanima, kompanijama koji žele ili su se već dobrovoljno javili da pomognu u ovoj situaciji, kako bi Kijev opstao. Zajedno ćemo preživjeti! Pobijedit ćemo, ali samo u borbi! Pobijedit ćemo jer sa nama je vojska, sa nama je pravda! Slava Ukrajini!”, rekao je Kličko.

On je pojasnio građanima Kijeva da bolnice rade prema ratnom rasporedu.

“Primaju i one koji sami potraže hitnu pomoć i one koje doveze hitna pomoć. Danas su centri za transfuziju opremljeni komponentama krvi. Najveća potreba je za rezus negativnim donorima. Molim sve koji mogu da se pridruže i postanu donatori”, rekao je gradonačelnik Kijeva, piše Raport.

