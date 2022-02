Elon Musk pomaže Ukrajincima: Aktivirao sam satelit Starlink

Elon Musk je u objavi na Twitteru u subotu napisao, reagirajući na poziv ukrajinskog dužnosnika, da je njegova grupacija SpaceX aktivirala internetsku uslugu Starlink u Ukrajini i da njegova kompanija šalje opremu u tu zemlju.

“Usluga Starlink je sada u funkciji. Drugi terminali su na putu”, objavio je u poruci na Twitteru vlasnik Tesle i svemirske agencije SpaceX-a.

Deset sati ranije zamjenik ukrajinskog premijera Mihailo Fedorov pozvao je milijardera na društvenim mrežama da pošalje Ukrajini Starlinkove stanice.

“Dok vi pokušavate kolonizirati Mars, Rusija pokušava zaposjesti Ukrajinu! Dok vaše rakete uspješno slijeću iz svemira, ruske rakete napadaju ukrajinske civile! Pozivamo vas da pošaljete Ukrajini stanice Starlink“, napisao je u subotu ujutro ukrajinski dužnosnik zadužen za digitalni sektor.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022