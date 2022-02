Ukrajinci svojim tijelima pokušali zaustaviti tenkove u Bakmaču

Tenkovi su snimljeni u gradu koji je udaljen 117 kilometara sjeveroistočno od Kijeva, piše N1.

CNN je potvrdio autentičnost videa i lokacija.

“Bacaju bicikla ispred tenkova”, rekao je jedan od snimatelja.

In Bakhmach, the Chernihiv region, Ukrainians are trying to stop Russian tanks with their bare hands. Such a courageous people. pic.twitter.com/AMDkbA4SFu

— Franak Viačorka (@franakviacorka) February 26, 2022