Miro Kovač: Putin je prevario Zapad i napravio ono što i Hitler 1940. godine

“Ako to ostane na ovoj razini da se nitko ne miješa vojno, ako ne bude stranog pješaštva, ako ne dođu zapadni partneri pomoći, onda će to biti lokalnog karaktera. Ako se netko uključi, posebno od zemalja članica NATO saveza, onda bi to mogao biti svjetski rat. Ako bi se uključila Turska, onda može biti svašta”, kazao je Kovač.

“Zastrašujuće je da je Putin uspio prevariti ne samo Ukrajince nego i Zapad. Tjednima se špekuliralo o mogućnosti napada i na kraju je napravio ono što je Hitler napravio 1940. godine kad je ušao kroz Belgiju u Francusku”, istaknuo je komentirajući ruski napad s teritorija Bjelorusije.

Tabak: Ako se Bjelorusija uključila, to je teška svinjarija

Situaciju je jutros za N1 komentirao i vojni analitičar portala Obris.hr Igor Tabak.

“U svakom ratnom sukobu je normalno da se s jedne strane pokušava zastrašiti neprijatelja, a s druge strane zamagliti situaciju. Ako je istina da su se uključile bjeloruske snage, to je teška svinjarija koja će tu zemlju puno koštati. To bi bila loša vijest ako je istina”, kaže Tabak.

Kaže da, ako se Bjelorusija uključila, to dokazuje da se ide na Kijev, što je jedna od mogućnosti. “Bilo bi im zgodno kopnenom vezom povezati Donjeck i Krim”, rekao je Tabak, piše Index.hr.

