Prema njegovim rečima, napadnut je vojni aerodrom Vasilkovski u blizini Kijeva, prenosi CNN.

Objavljeni su i prvi snimci napada na Marijupolj na jugu Ukrajine:

Shelling of Mariupol. OSINT mavens, have at it. pic.twitter.com/ErUKzaHjy1

— Michael Weiss (@michaeldweiss) February 24, 2022