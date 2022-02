Gabrijel Eskobar u Senatu SAD: Moramo spriječiti Dodika da nanese dodatnu štetu institucijama BiH

U Senatu Sjedinjenih Američkih Država danas je održano saslušanje koje se tiče zapadnog Balkana, a posebno je naglašena podrška SAD miru i prosperitetu regiona.

Prvi se obratio Gabrijel Eskobar (Escobar), zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik za region.

– Predsjedavajuća Shaheen, rangirani članu Johnson, uvaženi članovi pododbora, hvala što ste me pozvali da razgovaramo o angažmanu na zapadnom Balkanu. Evropa kao slobodna, cijela, prosperitetna i u miru ostaje u vitalnom interesu Sjedinjenih Država i u srži naše politike. Zapadni Balkan je ključan za ovu viziju, iako njegov potencijal ostaje neispunjen. Bajdenova administracija prepoznaje ovaj izazov i ostaje privržena ovom regionu, što jeste historijski, politički, kulturno i geografski nedjeljivi dio Evrope.

Nastavljamo da gradimo ekonomske veze Amerike sa regionom

Naš dugogodišnji diplomatski angažman podržava punu integraciju zapadnog Balkana u evroatlantske strukture. Jači Balkan, integrisan u jaču Evropu, čini jače transatlantsko partnerstvo.

U tom cilju, Sjedinjene Države nastavljaju da produbljuju naša dugogodišnja partnerstva u regionu. Samo u proteklih nekoliko mjeseci smo proslavili 140 godina diplomatskih odnosa sa Srbijom i održali naše prve bilateralne odbrambene konsultacije u pet godina, najavili specijalnu ponudu štab operativnih snaga u Albaniji, poželjeli dobrodošlicu Hrvatskoj u program ukidanja viza u sklopu programa proširenja bilateralnih putovanja i trgovine, i u velikoj mjeri se smo se oslanjali na naše partnere na Kosovu, u Albaniji, i Sjevernoj Makedoniji u periodu potrebe da privremeno ugoste hiljade evakuisanih afganistanskih ljudi.

Također nastavljamo da gradimo ekonomske veze Amerike sa regionom. Prošle godine smo pokrenuli inauguralni ekonomski dijalog SAD i Crne Gore, ojačali evropsku energetsku sigurnost kroz projekte u Albaniji i Hrvatskoj i proslavili značajne investicije američkih firmi u Srbiji. Naši partneri na zapadnom Balkanu su spremni za bližu integraciju sa jedinstvenom EU tržištu, a mi ih nastavljamo podržavati. Regionalne inicijative kao što je EU Common Regional Tržište, Otvoreni Balkan i Zelena agenda pokazuju da dublja ekonomska integracija i saradnja je neophodna za održivi rast i članstvo u EU.

Bilo je nazadovanja

Postoje ogromne mogućnosti za američka preduzeća, a mi nastavljamo da ohrabrujemo zemlje da ojačaju vladavinu prava, bore se protiv korupcije i povećavaju transparentnost kako bismo proširili mogućnosti ulaganja. Neophodne reforme će povećati prosperitet, dati prioritet održivim investicijama i čistoj energiji i zaustaviti odliv mozgova. Oni će također smanjiti politički vođena ulaganja vanjskih aktera i izgraditi temelje za dobrosusjedske odnose i stabilnu upravu.

Indikatori napretka ka evropskim integracijama zapadnog Balkana uključuju dublju regionalnu saradnju i rastući demokratski i ekonomski razvoj. U nekim zemljama regiona vidjeli smo ozbiljne napore za jačanje demokratskih institucija i borbu protiv korupcije.

To nije slučaj u svim zemljama zapadnog Balkana i bilo je nazadovanja. U Bosni i Hercegovini, politička kriza i endemska korupcija šteti njenim građanima i ugrožavaju regionalnu stabilnost, njen euroatlantski put i napredak postignut od Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Put od Dejtona do Brisela

Nastavljamo da jasno stavljamo do znanja svim liderima da su deeskalacija retorike i rješavanje razlika kroz uspostavljene ustavne procese jedini održivi putevi u demokratsku, evropsku budućnost. Zajedno sa našim evropskim partnerima, snažno smo angažovani sa lokalnim akterima kako bismo pronašli puteve naprijed i napredovali na putu od Dejtona do Brisela, uključujući kroz reforme korak po korak koje će koristiti svim građanima.

Potreba za dijalogom, kompromisom i reformom važi za čitav region. Snažno podržavamo dijalog koji vodi EU za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Dijalog je forum u kojem obje strane, kao ravnopravne, moraju raditi na rješavanju svojih razlika i pronalaženju sveobuhvatnog dogovora, koji je objema zemljama potreban za njihovu evropsku budućnost. Vjerujemo da bi ovaj napor trebao biti usmjeren na međusobno priznavanje.

Sjedinjene Američke Države nastavljaju da rade sa našim partnerima iz EU na unapređenju evropskih integracija za sve zemlje u regionu i na jačanju da reforme koje su dio procesa pridruživanja donose sopstvene koristi. Istovremeno, naglašavamo našim partnerima iz EU važnost držanja vrata Evrope otvorenim, jer je to najvažniji poticaj koji stvara političku volju, ali ponekad i teške reforme.

Uvedene sankcije

Sjeverna Makedonija i Albanija napravile su značajne reforme i žrtve, a obje zemlje zaslužuju da napreduju u procesu pridruživanja. Zamah naprijed bio bi važan dokaz za cijeli region da teški kompromisi omogućavaju bolju budućnost.

S druge strane, naše upozorenje akterima u regionu koji se bave korumpiranim, destabilizirajućim ili antidemokratskim ponašanjem je jasno: bit će posljedica. U decembru smo koristili Magnitski sankcije protiv organizovane kriminalne grupe koja djeluje u regionu. U januaru je Ministarstvo trezora sankcionisalo Milorada Dodika zbog njegovog koruptivnog i destabilizirajućeg ponašanja i televizijsku stanicu pod njegovom kontrolom koristeći nova ovlaštenja za sankcije na zapadnom Balkanu.

State Department je također nametnuo vizna ograničenja prema našim vlastima iz Odjeljka 7031(c) protiv korumpiranih službenika u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države će nastaviti koristiti sve raspoložive alate kako bi pozvale na odgovornost one koji blokiraju napredak regije radi vlastite finansijske ili političke dobiti.

Uticaj Rusije i Kine

Regionalni napredak je također ugrožen štetnim vanjskopolitičkim i ekonomskim uticajima Rusije i Kine. Rusija kao oružje koristi svoje snabdijevanje energijom kako bi prisilila političare, potakla korupciju i zaustavila potencijalni rast. Također podržava etnonacionalizam koji dijeli i odvlači pažnju od svjetlije budućnosti.

Narodna Republika Kina (NRK) proširuje svoje prisustvo izgradnjom kritične infrastrukture kroz neprozirne i grabežljive kredite i “investicije”. Promoviranje transparentnog upravljanja, ljudskih prava i međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima ostat će osnovni princip našeg angažmana protiv ovih destabilizirajućih aktivnosti na zapadnom Balkanu.

Na kraju, u protekle tri decenije, zapadni Balkan je bio u fokusu trajnog angažmana SAD-a, ulaganja i dvostranačke podrške. Rezultati su jasni: zemlje bivše Jugoslavije sada uključuju četiri saveznice u NATO-u i dvije zemlje članice EU.

Ključni problem u BiH je korupcija

Među zemljama zapadnog Balkana, četiri su saveznice u NATO-u i sve ili dijele strateški cilj dublje integracije Zapada kao aspiranti na članstvo u EU ili su članice EU. Naš posao nije završen. Kontinuirano vodstvo Sjedinjenih Država, uključujući ovdje u Senatu, ostaje ključno za završetak transformacije zapadnog Balkana u jače saveznike, transatlantske partnere i doprinose globalnom miru i prosperitetu

Nastavljamo da naglašavamo potrebu za potpuno potvrđenim spiskom ambasadora na tapadnom Balkanu, posebno našeg kandidata u Srbiji, koji još uvijek čeka potvrdu od Senata. Nastavit ću da radim sa Kongresom na ovom pitanju – zaključio je Eskobar u svom izlaganju.

Sa Dodikom je “teško raditi”

Odgovarajući na pitanja, dodao je da SAD snažno podržavaju Otvoreni Balkan. Osvrnuo se i na sankcije uvedene Miloradu Dodiku, te istakao da iako je Dodik akter sa kojim je “teško raditi”, nije jedini koji pravi probleme.

– Naše aktivnosti su usmjerene prema njemu, a ne prema Srbima ili Republici Srpskoj. Osnovni problem u BiH nije etnonacionalizam nego korpucija. To je najkorumpiranija država na Balakanu i treća u Evropi, i to je najveći razlog za odlazak mladih, te najveća prepreka za euroatlantske intregarcije – poručio je Eskobar.

On je u Kongresu pojasnio šta se treba uraditi kako bi se stabilizovala situacija u Bosni i Hercegovini.

– Rješenjem izborne reforme popraviti odnose između Bošnjaka i Hrvata i nastaviti dijalog kako bi se Srbi vratili u državne institucije. Također, spriječiti Dodika da nanese dodatnu štetu institucijama – rekao je Eskobar.

Dodao je i da je BiH je zemlja koja najviše zabrinjava u regionu zapadnog Balkana.

Osvrnuo se i na Ured visokog predstavnika u BiH te je podvukao da SAD snažno podržavaju ulogu Kristijana Šmita (Christian Schmidt), ističući kako samtraju da je korištenje Bonskih ovlasti zadnja opcija. Istakao je da su u konstantnoj komunikaciji sa partnerima iz EU vezano za uvođenje sankcija, praćenje tokova novca i ukidanja viza korumpiranim akterima u našoj zemlji, od strane EU, prenosi Avaz

Facebook komentari