Biden upozorio Ukrajinu na mogući napad narednog mjeseca

Rusija u međuvremenu tvrdi da postoji malo optimizma u rješavanju krize nakon što su SAD odbacile glavne zahtjeve Rusije.

Nagomilavanje desetina hiljada ruskih vojnika na ukrajinskim granicama posljednjih sedmica izaziva strah od invazije, ali Rusija poriče da planira napad.

Američki predsjednik je to komentirao u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u četvrtak.

– Predsjednik Biden rekao je da postoji jasna mogućnost da bi Rusi mogli napasti Ukrajinu u februaru. On je to javno rekao i mi na to upozoravamo mjesecima – rekla je glasnogovornica Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Emily Horne, piše Fena.

Tokom razgovora, predsjednik Biden “ponovo je potvrdio spremnost Sjedinjenih Država zajedno sa svojim saveznicima i partnerima da odlučno odgovore ako Rusija napadne Ukrajinu”, navodi se u saopćenju Bijele kuće, prenosi BBC.

Facebook komentari