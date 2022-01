TINEJDŽER IZ KINE PRONAŠAO RODITELJE KOJI SU GA PRODALI KAO BEBU: Odbacili ga ponovo, nesretni mladić oduzeo sebi život

Liu Šeižo je oduzeo sebi život na plaži u Saniji, gradu u provinciji Hajnan, rekla je njegova tetka Čaj Mou za kineske medije.

Policija Sanije potvrdila je njegovu smrt za kineski medij The Paper.

Lijuova priča dospjela je u centar pažnje javnosti kada je 6. decembra objavio video i zamolio za pomoć u pronalaženju biološke porodice.

U snimku je rekao da je rođen između 2004. i 2006. godine u provinciji Hebej i da su ga biološki roditelji prodali usvojiteljima kada je imao tri mjeseca.

Njegova biološka majka, koju su mediji identifikovali kao gospođu Zang, negirala je ovo. Ona je za The Paper rekla da su planirali da daju sina, a ne da ga prodaju, ali da je posrednik koji je prodao Lijua njegovim usvojiteljima insistirao da im pokloni novac.

Prema riječima tinejdžera, njegovi usvojitelji poginuli su u nesreći kada je imao četiri godine. Liu je rekao da je nakon toga živio sa bakom i dekom, roditeljima žene koja ga je usvojila.

Liu je prošle godine rekao da je radio pola radnog vremena da bi platio svoje studije u stručnoj školi. Prošle nedjelje je objavio fotografiju trošne kuće, tvrdeći da je u njoj boravio.

Nakon što je njegova potraga za roditeljima postala viralna, policija je uz pomoć DNK testiranja pronašla biološkog oca.

Liu se 27. decembra sastao sa ocem u prijestolnici Hebeja, ali je rekao da je otac odbio da ga primi jer je već podizao drugu porodicu.

Početkom januara Liu je rekao da je pronašao biološku majku u Unutrašnjoj Mongoliji i otputovao da je upozna. Kao i njegov otac, i ona je odbila tinejdžera, rekavši da je samo “željela miran život” i da ima svoju porodicu, prenio je Beijing News.

Medij je prenio da su biološki roditelji sakupili novac i poslali ga na odmor u Saniju.

Liu je prihvatio putovanje, ali je nastavio da traži od roditelja da mu pomognu oko stanovanja. Oboje su odbili zahtjev, rekao je tinejdžer na Weibou.

Rekao je da je majka zatim blokirala njegov broj i naloge na mrežama i rekla da je nezahvalan i okrutan.

Zang je rekla za The Paper da ga je blokirala jer je uporno pitao da mu kupi kuću, što ona nije mogla da priušti, prenosi Insajder.

Liuov otac, koga je medij identifikovao kao Ding Mou, takođe je tvrdio da ga je Liu zamolio da mu kupi kuću. Međutim, Liu je to osporio na Weibo-u i rekao da je samo tražio da mu roditelji pomognu da pokrije kiriju.

Liu je prošle nedelje rekao da je bombardovan porukama kritičara. Do ponedjeljka, Weibo diskusije o Liuovoj smrti, potrazi i odnosu sa njegovim roditeljima prikupile su više od 150 miliona pregleda, a Liu je prikupio više od 160.000 pratilaca.

Većina korisnika Weibo podržala su njegovu kampanju i osudila odluku roditelja da ga se odreknu kad je bio beba.

Liu je 19. januara objavio da planira da tuži roditelje, a onda je u nedjelju uveče na platformi objavio nešto što je izgledalo kao samoubilačka poruka, izazivajući paniku među svojim pratiocima.

“U proteklih nekoliko dana bilo je ljudi koji su me napadali i psovali. Pretrpio sam da me nazivaju raznim psovkama”, napisao je on.

Dodao je da su ga “biološki roditelji dva puta napustili”.

Liu je pronađen nekoliko sati nakon objavljivanja poruke i odvezen je u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim, piše Kurir.rs.

Liu Xuezhou: Outrage over death of ‘twice abandoned’ China teen https://t.co/2qMupZwyfO pic.twitter.com/4Pv5T0ffBX — Jairo Rodriguez (@RealtorJairo) January 25, 2022

Tragiczna historia Liu Xuezhou, chińskiego nastolatka, który popełnił wczoraj samobójstwo po tym jak został odrzucony przez biologicznych rodziców, których onalazł po latach. Rodziców, którzy najpierw sprzedali go w 2005 roku.https://t.co/5DNrjC1Ptm — Tomasz Sajewicz (@TomaszSajewicz) January 25, 2022

Facebook komentari