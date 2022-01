Nova pravila za ulazak u Švicarsku

Iz VTK obavještavaju prevoznike u međunarodnom drumskom prevozu putnika da se za sva putovanja u Švicarsku primjenjuje 3G pravilo i certifikat o vakcinaciji, potvrda o preležanom virusu korona ili negativan test, s tim da putnici koji su preboljeli virus korona ili su vakcinisani, ne treba da imaju test.

Ostali putnici moraju imati PCR test, ne stariji od 72 sata, ili brzi antigenski test, ne stariji od 24 sata.

Osim vakcinisanih i onih koji su preboljeli vitus, oslobođene kategorije su djeca mlađa od 16 godina i hitni medicinski slučajevi.

I dalje ostaje obaveza svim putnicima koji ulaze u Švicarsku da popune obrazac koji se nalazi na stranici https://swissplf.admin.ch/formular, napomenuli su iz VTK.

Osobe oslobođene testiranja i popunjavanja obrasca su profesionalni vozači autobusa i kamiona, prenose Vijesti.

Više informacija može se naći na linku: Coronavirus: Quarantine and requirement to work from home apply until end of February; other measures provisionally until end of March (admin.ch).

