SAD spreman na dijalog s Moskvom, ali i na odlučan odgovor u slučaju napada

“Sada ćemo razmisliti i konzultirati se s našim saveznicima i partnerima o sljedećim koracima”, rekao je savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan pred novinarima u Bijeloj kući. Po ocjeni američke obavještajne službe, Rusi još nisu “donijeli konačnu odluku” o eventualnoj invaziji na susjednu zemlju.

“Spremni smo na sve scenarije. Spremni smo ostvariti napredak za pregovaračkim stolom” i “spremni smo učiniti sve što je potrebno i prikladno da bismo obranili naše saveznike, pomogli našim partnerima i odlučno odgovorili na svaku agresiju”, dodao je.

“I ubuduće ćemo se pojačano dogovarati s našim partnerima o oštrim gospodarskim mjerama kojima ćemo odgovoriti na svaku rusku invaziju na Ukrajinu”, upozorio je.

Odgovarajući na upit o jedinstvenom stajalištu SAD-a i Europe u vezi s eventualnim sankcijama, rekao je da je “siguran” u to. To ne znači nužno da će na obje obale Atlantika “imati istu listu do najmanjih pojedinosti”, ali “siguran sam” da će Amerikanci i Europljani “biti jedinstveni u primjeni oštrih gospodarskih mjera”, istaknuo je Jake Sullivan. prenosi n1

