Čuveni američki nosač aviona plovi po Jadranskom moru

Udarna grupa nosača aviona USS Harry S. Truman uplovila je u Jadransko more dok imaju stalnu podršku svojih kolega iz zraka.

Ovo je danas objavio Manu Gomez koji inače pomno prati zanimljiva kretanja na moru i na nebu.

Interesting, USS Harry S. Truman carrier strike group continues to operate in the Adriatic Sea. pic.twitter.com/SDkz5RMZDt

— Manu Gómez (@GDarkconrad) January 8, 2022