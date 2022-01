Masovni egzodus polarnih medvjeda iz Amerike u Rusiju

Prosječna godišnja temperatura na Aljasci porasla za 4,8 stepeni u posljednjih 50 godina, i jedan od najvidljivijih znakova globalnog zagrijavanja je upravo – masovni egzodus polarnih medvjeda.

Životinje su prinuđene da migriraju iz Amerike u Rusiju zbog klimatskih promjena.

Temperatura od 19,4 stepena Celzijusova izmjerena prije nedjelju dana, najviša je ikada izmjerena temperatura u decembru na Aljasci.

Daleko na zapadu, na ruskom ostrvu Vrangel u susjednom Čukotskom moru, koje je bogato hranom za medvjede, njihova populacija je značajno porasla.

Naučnici su izbrojali rekordnih 747 medvjeda 2020. godine, piše RTS.

📈In this part of America, where the average annual temperature has risen by 4.8°C in the last 50 years, one of the most visible signs of global warming is the mass exodus of polar bears pic.twitter.com/D1V4BsDWHD

— Telegraph World News (@TelegraphWorld) January 2, 2022