Greta Thunberg: Privatno sam veoma “blesava”, ne planiram se ovim baviti cijeli život

Greta otkriva da privatno radi dosta “čudnih” stvari i da je drugačija osoba sa prijateljima i porodicom nego u trenucima kada javno govori o problemu klimatskih promjena.

“Mislim da me ljudi ne bi prepoznali kada bi me privatno upoznali. Privatno uopće nisam ozbiljna. Izgledam veoma ljuto u medijima, ali ja to nisam. Privatno sam previše ‘blesava’, možda i previše”, rekla je.

Kaže da sebe ne smatra zvijezdom klimatskih promjena, već kao običnu aktivistkinju.

“Ne mislim da ću cijeli život i budućnost posvetiti tome. I dalje ću biti aktivista, također mislim da nema trenutka kada ću reći prestajem biti aktivista. Nije sve crno-bijelo. Mislim da kada osjetite da ne možete uraditi više, vrijeme je da se povučete”, rekla je 18-godišnjakinja Šveđanka.

Greta je jednom prilikom ismijala svjetske političare kazavši da su im poruke “Bla, bla, bla…” što je naišlo na brojne reakcije.

“To je uloga aktivista, da organizuje proteste, govore, događaje. To mi radimo, to aktivisti rade oduvijek. Nije naš posao da budemo političari, već njihov. Uspjeh bi bio da ljudi konačno shvate ozbiljnost situacije i shvate da slijede krize i da trebamo velike promjene jer klimatske promjene dolaze”, zaključila je, piše Klix.

