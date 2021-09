Ambasada SAD u BiH: Palmer i Nelson razgovarali s liderima stranka

Njegova nova misija u Sarajevu je – pomoć napretku BiH u izbornim reformama.

Ovaj ugledni zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država danas se sastao sa nekoliko čelnika političkih stranaka u BiH, sve sa cjednim ciljem – razgovori o potrebama izborne reforme te poboljšanje rada državnih institucija. prenosi “Radiosarajevo“.

Američka ambasada u BiH na svom zvaničnom Twitter nalogu podijelila je fotografije Palmera s liderima bh. političkih stranaka s kojima su Palmer i ambasador Eric Nelson, danas razgovarali u Sarajevu.

“Matthew Palmer sastao se danas sa čelnicima političkih stranaka, da bi razgovarali o potrebi izborne reforme i poboljšanju rada vlade”, navodi se u tweetu Ambasade SAD u BiH.

Matthew Palmer met with political party leaders today to discuss the need for electoral reform and improved government function. pic.twitter.com/AFdE3Nz5ul

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) September 30, 2021