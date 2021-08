Talibani zaplijenili više od 100 helikoptera, ali ih ne znaju koristiti

Iako se moderna vojna oprema može činiti kao velika prednost za talibane, to baš i nije tako jer je prvo moraju naučiti koristiti. Jedan od primjera može biti američki helikopter Blackhawk, kojim su talibani pokušali letjeti na aerodromu u Kandaharu. no to im nije uspjevalo jer se letjelica kretala po tlu bez naznaka da će poletjeti.

Guardian piše da su talibani zaplijenili više od 100 vojnih transportnih Mi-17 helikoptera ruske proizvodnje koje su američke snage ustupile afganistanskoj vojci.

Helikopteri su sada u posjedu talibana, no oni ih ne znaju koristiti niti imaju veće mogućnosti pristupa rezervnim dijelovima i tehničarima kako bi ih održavali. Zasad nije poznato koliko je helikoptera u operativnom stanju. prenosi “Klix”

Talibani su također zaplijenili velike zalihe naoružanja i vozila.

Facebook komentari