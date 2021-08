Afganistanci na krilima aviona pokušali pobjeći, pa završili tragično

Dok su organizovani letovi za diplomate koji se evakuišu iz Afganistana, svi komercijalni letovi iz Kabula su otkazani.

Uprkos tome, hiljade civila pokušava da pronađe način kako bi pobjeglo iz zemlje, piše CNN.

Three Kabul residents who were trying to leave the country by hiding next to the tire or wing of an American plane, fell on the rooftop of local people. They lost their lives due to the terrible conditions in Kabul. pic.twitter.com/Cj7xXE4vbx

— Tariq Majidi (@TariqMajidi) August 16, 2021