Guteres: Situacija u Afganistanu izmiče kontroli, nastavak urbanog sukoba značit će nastavak pokolja

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres (Guterres) upozorio je da situacija u Afganistanu izmiče kontroli i pozvao je talibanski pokret da hitno okonča napade.

– Čak i za zemlju koja ima poznate višegenercijske tragedije sukoba, Afganistan je na pragu još jednog haotičnog i očajnog poglavlja, nevjerovatne tragedije za njegov namučeni narod – rekao je u petak Guteres novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku, javlja Anadolija.

Ograničenja ljudskih prava

On je kazao da je više od 1.000 ljudi ubijeno ili ranjeno u posljednjih mjesec dana zbog neselektivnih napada u Afganistanu, posebno u provincijama Helmand, Kandahar i Herat.

– Borbe između talibanskih i afganistanskih snaga sigurnosti u urbanim sredinama nanose ogromnu štetu – istakao je Guteres i dodao da je više od 240.000 ljudi raseljeno unutar Afganistana te da humanitarne potrebe rastu iz sata u sat.

– Bolnice su preplavljene. Zalihe hrane i medicinskog materijala se smanjuju. Putevi, mostovi, škole, klinike i druga kritična infrastruktura se uništavaju. Svakim danom sukob uzima sve veći danak za žene i djecu. Nastavak urbanog sukoba značit će nastavak pokolja, pri čemu će civili platiti najveću cijenu – istakao je generalni sekretar UN-a.

Guteres je također kazao da je duboko uznemiren prvim naznakama da talibani nameću stroga ograničenja ljudskih prava u područjima pod njihovom kontrolom, posebno naspram žena i novinara.

– Posebno je zastrašujuće i srceparajuće vidjeti izvještaje o oduzimanju teško stečenih prava afganistanskih djevojaka i žena – upozorio je Guteres.

Povlačenje vojske SAD

Naglasivši da poruka međunarodne zajednice mora biti jasna, Guteres je kazao da osvajanje vlasti vojnom silom predstavlja gubitnički ishod jer to može dovesti samo do produženog građanskog rata ili do potpune izolacije Afganistana.

Sukobi u Afganistanu intenzivirani su nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država o povlačenju vojske iz Afganistana i nakon neuspjeha mirovnih pregovora u Dohi. Pobunjenički talibanski pokret je zauzeo većinu periferija i proteklih dana se fokusirao na napade i preuzimanje kontrole u glavnim gradovima afganistanskih provincija.

Talibanski pokret je u proteklih osam dana preuzeo kontrolu u 18 glavnih gradova afganistanskih provincija. Afganistanska vlada trenutno kontrolira preostalih 16 provincija.

