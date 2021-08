Tresla se ulica od VRISKA: Mira sanjala da joj neko napada sina u sobi, pa ustala i vidjela jezivu SCENU

Meksikanka Mira de Aranda Lopez (28) doživjela je jednu od najgorih noćnih mora na javi kada je otkrila da u sobi neko pokušava da joj otme dvogodišnjeg sina.

Mira je vjerovala da čitavu horor scenu iz sobe zapravo sanja, a kad je ustala i otišla do sina, imala je šta da vidi. Zahvaljujući brzoj reakciji i vrisku koji se prolomio ulicom gdje živi, kidnaperi su se razbježali.

Mira je priču podijelila sa pratiocima na Instagramu, a samo nedjelju dana kasnije, zbog straha od odmazde ili novog pokušaja kidnapovanja, odlučila je da obriše sve profile sa mreža, prenosi portal diario.com.mx.

– Sigurna sam da su me imali na radaru u posljednje vrijeme jer mi je suprug bio na poslovnom putu, pa sam bila sama sa sinom u kući. Postoje neke indicije da je neko od pomoćnog osoblja kuće učestvovao u ovom pokušaju otmice, pa smo otpustili čistačice i baštovana. Bila sam sama sa sinom u kući. Brzo je zaspao u sobi, a ja sam legla na krevet u dnevnom boravku. Probudio me pseći lavež u kući pored, ali sam nastavila da spavam. Tada mi se učinilo da čujem sina u sobi, kao i da se neko vrzma po kući. Mislila sam da sanjam, ali nisam. Ustala sam i otišla do njega. Tamo su bila dva lica koja su ga držala u naručju. Vrisnula sam – napisala je Mira.

Čuvar kuće u kojoj živi ova dobrostojeća Meksikanka bio je onesposobljen, ali je čuo nju da vrišti i alarmirao je odmah policiju. Pored toga, komšija iz kuće pored istrčao je napolje s pištoljem prijeteći naglas.

– Pobjegli su preko ograde. Ne znam ni kako su se popeli uz nju kad je prepuna šiljaka. Znam samo da su sina ostavili i to mi je bilo najvažnije. Policiji sam rekla šta je bilo, čuvara su isto satima ispitivali da bi se uvjerili da li je upleten u pokušaj otmice. Znam samo da su mi rekli da moram da otpustim obje čistačice i baštovana, jer su imali magnet za alarm kod sebe, a otmičari su upravo upali u dvorište kuće tako što su alarm onesposobili. Baš kao i alarm na ulazu u samu kuću. Ulazna vrata nisu ni obili, imali su ključ. Odakle im? Nisam htjela da ulazim u to ko im je od osoblja kuće pomogao, ali sam se zahvalila svima na saradnji. Čuvar je muževljev školski drug koga zna cijeli život. I on je imao sreće, mogli su da ga ubiju – napisala je Mira dodajući da je osoblje skoro dva dana provelo na saslušanju u policiji.

Meksički portali navode da se Mirin suprug obogatio u poslu sa nekretninama i da je tokom života imao nekoliko poslova zbog kojih je bio pod lupom policije, piše “Objektiv“.

