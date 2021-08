Otkrivamo: Tunis – ratna teritorija ili jedna od najljepših turističkih destinacija ovog ljeta?

Bezrazložno dizanje panike je preblaga riječ za ono što sada mislim o čitavoj situaciji.

Pišem, ali znam da će svemu mnogo više posvjedočiti fotografije. Zato vam u nastavku dajem Tunis iz mog pogleda – zemlju u koju sam se potpuno zaljubila.

Za moju turističku agenciju odabrala sam Elite travel Sarajevo i mogu samo reći da je to bio najbolji mogući izbor. Sjajni ljudi unutar agencije i vodiči na terenu učinili su naš odmor fenomenalnim a tek smo na njegovoj polovini.

Monastir

Velika prednost je sama blizina aerodroma tako da koji god hotel da odaberete nećete morati da putujete duže od 15 minuta od tačke A do tačke B. Dalje, osvojit će vas ljepota prirode, tirkizno more i ogromna količina ljubaznosti. U Tunisu vam se doslovno svi nasmiju ako samo razmijenite poglede. Kako sam shvatila to je njihov način da vam kažu hvala što ste tu a naročito u pandemiji koja je pogodila najveću granu od koje žive. Ovdje vrijeme teče lagano i to ćete primijetiti i kod njih. Nema žurbe i nema stresa a to u jednom momentu prirodno prenesu i na vas. Nije li to i poenta odmora?!

Sidi Bou Said, Kartagina, Tunis

Kada dođete u Tunis možete biti sigurni da ćete napuniti baterije za čitavu narednu godinu. Međutim, ukoliko niste od onih koji bi samo upijali sunce i more Tunis je prebogat historijom, kulturom i nevjerovatnim lokalitetima te bi i na ovaj način mogao osvojiti vaše srce.

Sidi Bou Said je grad na sjeveru Tunisa smješten oko 20 km od glavnog grada. Sam grad je turistička atrakcija i poznat je po širokoj upotrebi plave i bijele boje. Neću vam pričati sve nevjerovatne stvari o ovom gradu koje je nama ispričala naša Simona kao vodič ovog putovanja. Mogu vam samo reći posjetite bez razmišljanja i ne zaboravite kupiti neki lokalni akvarel kao autentični suvenir sa ove lokacije. Ostalo će reći fotografije.

Kartagina –

Kartagina je jedan od najpoznatijih gradova antike, i jedno od mnogobrojnih blaga drevne civilizacije na tlu sjeverne Afrike. Nalazi se u blizini glavnog grada Tunisa, a 1979. godine je uvršten na UNESCO – vu listu svjetske baštine.

„ Dragulj Sredozemlja “ podigli su 814. godine prije nove ere feničanski trgovci iz Tira. Kartagina je veoma brzo zavladala Sredozemljem. Njeni trgovci stizali su do najudaljenijih krajeva tadašnjeg svijeta. Sve to učinilo je ovaj grad jednim od najbogatijih i najrazvijenijih u bazenu Sredozemnog mora.

Tunis

Za razliku od Sidi Bou Saida koji se lagano budi sve do 10 sati ujutru dolazak u Tunis i vreva ljudi posvuda pružila nam je ugođaj koji nije tako čest od kako živimo pandemijsko doba. Moram napomenuti kako svi lokalci nose maske dok se nama turistima gleda kroz prste u tom smislu. Prošli smo kroz sam centar pa sve do Medine – njihovih autohtonih trgovačkih bazara na kojem vrijeme curi dok vi omamljeno zurite u boje, svjetla i sve moguće potrebne i nepotrebne stvari koje želite imati. Kriva sam, nemam fotografija jer jednom kada uđete unutra telefon vam je zadnja stvar na koju mislite.

U danima odmora koji predstoje obići ćemo Saharu i dočekati izlazak i zalazak sunca, upoznati prave, autohtone Berbere i vjerovatno stvoriti neke od najljepših uspomena.

O zatvorenim turistima unutar hotela, o ratnom stanju na ulicama Tunisa mogu samo reći ovo – ne vjerujte svemu što čitate i odaberite najbolje partnere za kvalitetan godišnji odmor jer nemate ga svaki dan. Moj izbor svakako će opet biti Elite travel Sarajevo.

