U Brazilu pao snijeg

Došlo je do značajnog pada temperatura u Brazilu, a pao je i snijeg.

Automobili, ulice i autoceste prekriveni su snijegom i ledom, a ljudi su iskoristili ovu rijetku priliku za fotografiranje i igru na snijegu.

“Imam 62 godine i nikada nisam vidio snijeg. Vidjeti ljepotu prirode je nešto neopisivo”, rekao je vozač kamiona Goncalves Marques u gradu Cambara do Sul za TV Globo.

Više od 40 gradova u državi Rio Grande do Sul je pod ledom, a u najmanje 33 općine pao je snijeg, izvijestila je meteorološka tvrtka Somar Meteorologija. prenosi “Fokus“.

Neuobičajeno hladno vrijeme u Brazilu već je uspjelo povećati međunarodne cijene kave i šećera, a današnji dan je najhladniji u godini, piše Reuters.

Val hladnoga zraka krenut će prema sjeveru Brazila. Polarna zračna masa trebala bi se danas kretati iznad Sao Paula i Minas Geraisa, donoseći tako niske temperature.

Prema meteorološkoj tvrtki MetSul, vjetrovi u gradu Sao Francisco de Paula dosezali su 80 kilometara na sat, što je rijetka pojava u Brazilu.

“Gotovo i da ne osjećate hladnoću zbog uzbuđenja oko snijega. Čudesan je, čudesan”, rekao je građanin Cambara do Sula Joselaine da Silva Marques za TV Globo.

Meteorolozi kažu da su hladne zračne mase uobičajene u ovo doba godine, no intenzitet i učestalost ovih pojava moda su se promijenile zbog klimatskih promjena.

Meteorolozi iz različitih agencija još su prije najavili dolazak jake polarne zračne mase u narednim danima, što bi trebalo uzrokovati povijesni pad temperatura diljem Brazila, a sve bi moglo potrajati do 1. kolovoza.

U južnoj regiji termometri mogu bilježiti negativne temperature više od tjedan dana. U planinama Santa Catarina i Rio Grande do Sul, prognoza tvrtke Climatempo kreće se između -8°C i -10°C. No jaki vjetrovi mogu izazvati osjećaj temperature do -25°C.

U Rio de Janeiru postoji mogućnost snijega u mjestu Pico do Itatiaia, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 2450 metara.

U Sao Paulu je Nacionalni meteorološki institut (Inmet) predvidio da je minimalna prognoza za 3 Celzijeva stupnja, a maksimalnih 13 Celzijevih stupnjeva.

Grad je zadnji put zabilježio nisku temperaturu 13. lipnja 2016. (3.5°C). Također se predviđa mraz u čitavoj široj regiji São Paulo.

Najniža temperatura ikada zabilježena u gradu São Paulu, od 1943. godine, iznosila je 2. kolovoza 1955. godine -2.1°C na meteorološkoj postaji Inmet u Mirante de Santani, službenoj evidencijskoj postaji.

Prolaz hladnih zračnih masa uobičajen je za lokaciju u ovo doba godine, ali intenzitet tih pojava je pod utjecajem klimatskih promjena.

“To je povezano s velikom klimatskom varijabilnošću i globalnim zatopljenjem koje uzrokuje ove krajnosti”, kaže znanstvenik s Nacionalnog instituta za meteorologiju Francisco de Assis.

Facebook komentari