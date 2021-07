WHO zatražio da sve države rade na istrazi o porijeklu koronavirusa

Prvi slučajevi oboljenja od Covida-19 prijavljeni su u decembru 2019. godine u gradu Wuhanu u centralnom dijelu Kine koja je u više navrata odbacivala teorije da je virus potekao iz neke od njenih laboratorija.

WHO je početkom mjeseca predložio pokretanje druge faze istrage u Kini, ali je potpredsjednik kineske Nacionalne komisije za zdravlje izjavio jučer da Peking ne prihvata prijedlog u sadašnjoj formi.

“U pitanju nije politika niti okrivljivanje bilo koje strane. To je jednostavna potreba u nastojanju da svi shvatimo kako je patogen stigao među ljudsku populaciju. U tom smislu, sve zemlje treba da imaju odgovornost da zajedno rade i sarađuju sa WHO u duhu partnerstva“, naglasio je portparol WHO Tarik Jašarević.

Tim predvođen WHO proveo je četiri sedmice u Wuhanu i okolini sa kineskim naučnicima i u zajedničkom izvještaju u martu objavio da je virus najvjerovatnije prenesen sa slijepih miševa na ljude preko druge životinje, ali da je neophodno dalje istraživanje, piše “Srna”.

