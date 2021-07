Poplave pogodile i Kinu: Dramatične scene iz podzemne željeznice

Henan, gusto naseljena pokrajina dvostruko veća od Austrije, od vikenda je pogođena nevremenom u neuobičajeno aktivnoj kišnoj sezoni.

Nema službenih izvješća o poginulima ili povrijeđenim, ali jedan ABC-jev reporter javlja kako je zasad poginula jedna osoba. šrenosi “Radiosarajevo”

Dramatične scene iz podzemne željeznice

U Zhengzhou, glavnom gradu Henana na obalama Žute rijeke, u utorak je u sat vremena palo više od 200 mm kiše, primoravši grad da prekine sav saobraćaj podzemne željeznice.

1/3 Some really distressing videos coming out of Zhengzhou in central China – this driver looks rather calm under pressure. But other videos on WeChat show what appear to be people clearly struggling to keep their heads above the flood waters. Death toll so far is 1, 2 missing pic.twitter.com/P8dEk1B1iC

— Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021