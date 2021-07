Njegove obale u 3 države se svakodnevno mijenjaju: Desetine lica jednog mora

Vadensko more, fenomen prirode prepoznat i od strane UNESCO koji ga je zaštitio kao svjetsku baštinu, nije oduvijek izgledalo kao danas. Konture je dobilo prije nekoliko hiljada godina, međutim, njegova obala do danas ne prestaje da se mjienja.

Prije oko 10.000 godina Sjeverno more bilo je gotovo suho, a od Holandije do Engleske se tada moglo ići pješke. Negdje na početku holocena su jaki vjetrovi decenijama nanosili ogromne količine pijeska u smjeru Danske, Nemačke i Holandije, a Sjeverno more je počelo da se puni. Talasi su oblikovali pješčane zidove, a morski kanali su rasli – i na kraju toliko porasli da se tokom nekoliko vijekova u njima napravilo more.

Vadensko more jedan je od posljednjih ekosistema svoje vrste. Ono nastaje pod uticajem plima i iz tog razloga se dva puta dnevno povlači i za sobom ostavlja ogromna blatna prostranstva, širine i do 40 kilometara. Ti prirodni procesi stvaraju jedinstvene prizire pa u jednom trenutku posjetilac može da vidi ogromno blatno prostranstvo, a već u sljedećem sve prekrije voda, piše Pun kufer.

Vadensko more rasprostire se obalama Danske, Njemačke i Holandije i uprkos promjenljivom staništu u kom nije lako opstati, ovo more vrvi od života.

Na morskim livadama raste trava, buja slana močvara, nastaju kanali i estuari, neobična korita, plaže i dine – a sve to u zavisnosti od toga da li ga posmatrate tokom plime ili tokom oseke.

Veliki dio Vadenskog mora, naročito u Holandiji i Donjoj Saksoniji, u sjeverom dijelu Njemačke, pokrivaju ostrva oblikovana prirodnim pregradama.

Iako je priroda odigrala glavnu ulogu u nastanku Vadenskog mora, i čovjek je sučestvovao na svoj način. Izgradili su nasipe kako bi se stoka i usijevi bilizaštićeni od poplava, a oblik mora se mijenjao i otkopavanjem blata iz kanala.

Struje Vadenskog mora su jake, ali nisu svuda iste. Što je veća razlika između plime i oseke, struja je snažnija. Tako je, na primjer, u Holandiji razlika između plime i oseke manja nego u Njemačkoj i Danskoj. To znači da su struje u Holandiji slabije.

Tamo gdje su plima i oseka veće, kanali su širi jer kroz njih protiče više vode, a to se dešava u Njemačkoj i Danskoj, u kojima su , u odnosu na Holandiju, i ostrva manja.

