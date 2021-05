Pobjednik Eurosonga oglasio se nakon što je optužen za šmrkanje droge u liveu

Damiana Davida, frontmena talijanskog benda Måneskin, kamera je uhvatila u sugestivnom položaju, a YouTube prepun je videa u kojima dominiraju naslovi da je Talijan uhvaćen kako šmrka drogu.

“Ne koristim droge, molim vas”, rekao je David kratko na press-konferenciji nakon pobjede na upit novinara o spornoj sceni. “Molim vas, nemojte to govoriti”, dodao je, a kasnije na profilu benda objavljeno je i službeno priopćenje.

“Zaista smo protiv droga i nikad nismo koristili kokain. Spremni smo za testiranje jer nemamo ništa za sakriti”, poručili su.

“I don’t of drugs….No cocaine please, don’t say that”.

Italy’s #Eurovision lead singer when asked about the video circulating of him appearing to sniff something off the table on live TV.

pic.twitter.com/XekD9f4TrB

— Megha Mohan (@meghamohan) May 22, 2021