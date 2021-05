Ova država dobila je nula bodova na Eurosongu

No čini se kako nastupom nije oduševio ni nacionalni žiri ni glasače diljem Europe.

James je od žirija dobio nula bodova, a istog mišljenja su i glasači. Niti od njih nije dobio bodove.

35-godišnji James iza sebe ima brojne uspjehe u karijeri. Na Brit Awards 2014. godine dobio je nagradu za pjesmu godine Waiting All Night kao koautor.

Tviteraši su se osvrnuli da loš rezultat Ujedinjenog Kraljevstva na Eurosongu.

Hate to say I told you so but… 🤷‍♂️ #Eurovision2021 #Eurovision #unitedkingdom https://t.co/bK9gIpIKMS

— Stuzi 🐝 (@Stuzi9mm) May 22, 2021