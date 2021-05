Nakon skoro dvije decenije proradio vulkan u Kongu

Nyiragongo, vulkan na istoku Demokratske Republike Kongo koji je jedan od najaktivnijih u svijetu, proradio je u subotu, a uspaničeni stanovnici obližnjeg grada Gome dali su se u bijeg iako je vulkanolog rekao kako grad izgleda nije u opasnosti.

Ljudi su zgrabili madrace i druge stvari te pobjegli prema granici sa susjednom Ruandom dok je crveni sjaj ispunio nebo iznad grada, piše Reuters.

Vulkanolog Dario Tedesco rekao je Reutersu kako se čini da Goma, grad s oko dva miliona stanovnika, nije u opasnosti, a lava teče prema istoku u smjeru granice s Ruandom. prenos “Fokus#

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI

— The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021