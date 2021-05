Valentin Inzko: “U BiH se uvijek živjelo zajedno, uvijek su bile četiri religije i zemlja je po tome poznata”

Jučer je u UN-u detaljno pobrojao sve probleme s kojima se suočio u posljednje vrijeme, a o tome koji posebno ističe, Inzko je rekao da je “mirni razlaz” bio glavna tema.

Bilo je i drugih tema, neke se nažalost ponavljaju, ali glavna tema je bila “mirni razlaz” i ova tvrdnja da u BiH mi ne možemo živjeti zajedno, što je neistina. U Bosni se uvijek živjelo zajedno, uvijek su bile četiri religije i Bosna je po tome bila poznata, odnosno kako u BiH žive evropski i kad nije bilo Evrope. Ako u BiH ne mogu da žive zajedno, onda je i Evropa nemoguća a mi to ne prihvaćamo. To bi bio poraz za čovječanstvo – komentarisao je Inzko.

Komentarisao je visoki predstavnik u BiH i to da li bi predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik bio uhapšen u nekim zemljama te je istakao da je on rekao da bi to u nekim zemljama bilo izdajništvo.

Pitao sam u Vijeću sigurnosti šta bi bilo ako bi predsjednik njihove države tražio razlaz, govorio da je nemoguća zemlja, i niko živ to ne može pojmiti da bi to predsjednik neke države to rekao – rekao je Inzko

O sankcijama Dodiku

Rekao je da bi iz tog razloga sankcije Dodiku mogle doći, ali da to ne očekuje od Evropske unije uskoro, ali je naveo i da sankcije kod evropske zajednice postoje, kao i da su produžene krajem marta.

U tim sankcijama nije samo napisano kršenje Dejtona nego i slabljenje Dejtona i EU bi mogla o tome da se pozabavi jer je to neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da se ratni zločinci glorificiraju, da dobiju odlikovanja i da se to vrši u Skupštini da ratni zločinci dobiju odlikovanja. U Austriji smo imali takvih zločinaca i još postoje ljudi koji smatraju da je Hitler bio OK, međutim kod nas postoji zakon. Jedna gospođa je prošle nedjelje na torti imala ispisano SS i kažnjena je. Također jedan fudbaler ima na čarapama ispisan broj 88 a to je “Heil Hitler” i on je osuđen, ili na primjer neki engleski historičar koji je rekao da holokausta nije bilo te je dobio tri godine zatvora – naveo je Inzko.

Rekao je i da je jedno odlikovanje, odnosno ploča sa imenom Radovana Karadžića na Palama sklonjena.

Dodik se u tome pokazao kao kukavica, nije je sam sklonio, ali je jeste montirao. To je sklonila Sonja Karadžić i sada ima skupština u Banjoj Luci da povuče odlikovanja i istina je da nisu poštovali rokove, a ja sam htio od Vijeća sigurnosti da to učine. To se nije desilo, međutim oni će 9. maja o tome raspravljati – kazao je.

Na upit šta ako odbiju da poslušaju da se ukinu odlikovanja ratnim zločincima, Inzko je odgovorio da će “konkretno o tome razmišljati”. Također, kazao je i da bi u međuvremenu mogli da pošalju treći put Zakon o negiranju genocida u parlamentarnu proceduru.

Nije dobro što međunarodna zajednica žmiri, nisam zadovoljan, ali ako to još bude trajalo nedjelju, dvije, pošto se 9. maj bliži i ipak će zastupnici imati o tome raspravu sačekat ću to vrijeme. Jasna je stvar da je orden bio dodijeljen u Narodnoj skupštini. Tamo su bili svi zastupnici, neki savjetnici, i Narodna skupština može da napravi hrabar potez za budućnost svoje djece i da povuče da se odlikovanja ponište. Meni nije toliko važno da neko dobije kaznu, nego da počne neki proces razmišljanja, da ljudi počnu da budu svjesni šta je bilo za vrijeme rata i jasno je da ne postoji kolektivna krivnja, ali što se tiče ordena, to se desilo u ime naroda u Narodnoj skupštini i treba Narodna skupština da to povuče – komentarisao je Inzko.

Govorio je i o korištenju bonskih ovlasti te je rekao da je došao u našu zemlju da ispuni zadatak 5+2 i da su tamo dva uslova od kojih je jedan ispunjen, a da je drugi “pozitivna procjena situacije u BiH i potpuno ispunjavanje Dejtona”.

Svi su mislili da će to za pola godine biti završeno i da će se OHR gasiti. Drugo što mi je međunarodna zajednica rekla je da je to sad vrijeme domaće odgovornosti i da se bonska ovlaštenja ne koriste. Znači ja ovih 10 godina nisam imao podršku za korištenje bonskih ovlaštenja – istakao je.

Dodao je da je jedna od država od kojih nije imao podršku bila Rusija, što se čulo i u Vijeću sigurnosti.

Moje kolege su mi rekle da ako BiH želi da bude primljena u EU, da dobije status kandidata evropske zajednice, kako je to spojivo kad se koriste bonska ovlaštenja – izjavio je.

Inzko je govorio i o Zakonu o negiranju genocida te ispričao da su mnoge države ogorčene i u šoku da je moguće da se negira genocid, te da je Ambasada Njemačke imala vrlo jasan stav, odnosno kako je kazao, da se gnuša na čin negiranja genocida. Pored toga, slično mu je rekao i ministar vanjskih poslova Njemačke. On je kako je kazao rekao da “za države koje negiraju genocid, za njih nema mjesta u evropskoj zajednici”, što Inzku to predstavlja novi uslov za članstvo u EU.

Hoće li visoki predstavnik nametnuti Zakon o negiranju genocida?

Na pitanje ako se ne desi da se u Parlamentu usvoji Zakon o negiranju genocida, hoće li do 11. jula nametnuti taj zakon Inzko je rekao:

Kad sam bio kod Srpske saborne crkve tamo su ljudi igrali šah i tri ili četiri starija građana su došli kod mene i rekli “Inzko, zašto ništa ne napraviš”. Ja sam toga svjestan, ali treba još neko kratko vrijeme da donesemo konačnu odluku – poručio je.

O tome kada odlazi iz naše zemlje kazao je da misli da će to biti sredinom ove godine, odnosno u julu ili augustu, kao i da to zavisi i od Schmidta, njegovog nasljednika, ali i od Vijeća za implementaciju mira. Inzko je kazao da je Schmidt “izuzetno fin gospodin, ima iskustvo i ima i neke kvalitete koje bi donijele nešto novo u BiH” te da njegov dolazak pozdravlja.

Upitali smo ga da prokomentariše i izjave od opozicija iz RS-a koja kaže da su Inzko i Dodik u odličnim odnosima.

Opozicija ako to kaže, mora donijeti dokaze. Ja jesam išao kod Dodika prije 5, 6 godina, upoznao sam njegovog oca koji je iz jedne fine antifašističke porodice. Bio sam tamo ali kasnije me zvao “monstrum”, “pro*titutka”, “kriminalac”, tako da više nije bilo baze da idem tamo kod njega. On je i pokojnog Ashdowna isto zvao kriminalcem, ali jedna je stvar kad mene zove, a druga kad zove pokojnog koji se ne može braniti. Na taj način on priča o sebi i sebi napravi najveću štetu. Vidite da nije pobijedio ni u Bijeljini ni Banjoj Luci. Ljudi žele da žive normalan život, da imaju perspektivu za budućnost, a ne da se natječu ko je veći Srbin. Jedan vladika mi je rekao da “ako jedan čovjek zaposli čovjeka, on je veliki Srbin” – ispričao je Inzko za N1.

Facebook komentari