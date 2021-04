Nikad prije ni mrava nije zgazila: Ljiljana udavila svoju djecu u rijeci, razlog tragedije će vas rasplakati

Joana (3), Teri (2) i šestomesečna Sijera pronađeni su mrtvi od posljedica utapanja u gradiću Bakersfild (Kalifornija, SAD), a glavna osumnjičena za smrt je njihova majka Ljiljana Kariljo koja je, prema sopstvenom priznanju ubila djecu jer navodno nije mogla da gleda kako ih njen suprug maltretira, prenosi “Objektiv“.

Prvi koji su stigli na lice mjesta bili su policajci ovog okruga, koji su odmah kontaktirali baku mališana, a kada je konstatovana njihova smrt, raspisali su potjernicu za njihovom majkom koja je posljednji put viđena sa djecom.

Nekoliko sati kasnije policija je izvijestila da je Ljiljana Kariljo ukrala vozilo marke Tojota i pobjegla u pravcu sjevera, pišu američki mediji, a prenosi El Salvador.com.

Ona je kasnije uhapšena, a policiji je priznala da je “morala to da uradi da bi ih zaštitila”.

“Udavila sam ih… Nisam željela da ih otac i dalje zlostavlja”, rekla je Kariljo u policijskoj stanici.

Latinoamerikanka je dodala da je vodila spor za starateljstvo nad njima, pošto su mališani živejli sa ocem koje je on navodno zlostavljalo, ali Ljiljana nije navela na koji način je on to činio, prenosi San Embargo.

Tokom intervjua u pritvoru Lerdo u okrugu Kern, Kariljo je ponovoila da joj je žao što je to učinila i da bi najviše na svijetu voljela da su joj djeca živa.

Razmišljala je takođe i o samoubistvu nakon što je ubila djecu, ali prema njenim navodima, kada je došla do litice sa koje je planirala da se surva, pokvarilo joj se vozilo.

Kada su se slučajni putnici zaustavili da joj pomognu, ona je iskoristila trenutak nepažnje, ukrala njihov automobil i pobjegla, da bi nekoliko sati kasnije bila uhapšena.

Ljiljana će se suočiti sa optužbom za ubistvo troje djece, kao i za krađu automobila i prijeti joj višegodišnja robija.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari