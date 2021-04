Pentagon potvrdio: Fotografije neidentificiranih letećih objekata su stvarne

Ministarstvo odbrane SAD (Pentagon) potvrdilo je da su fotografije i video, koji su “procurili” 2019. godine, a na kojima se nalaze neidentificirani leteći objekti, stvarni.

Fotografije i videa objekta u obliku trougla koji svijetli i kreće se prema oblacima, snimilo je osoblje mornarice. Sju Goug (Sue Gough), glasnogovornica Pentagona, kazala je za CNN da su članovi mornarice snimili tri neidentificirana leteća objekta. Jedan je u obliku kugle, drugi u obliku žira, a treći je opisan kao “metalni blimp”.

