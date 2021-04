Jedino mjesto na svijetu gdje turizam cvjeta uprkos koroni

Čatamska ostrva, arhipelag u Tihom okeanu, udaljena su oko 800 kilometara od Novog Zelanda. Ujedno, potpadaju pod jurisdikciju upravo te države. Zbog udaljenosti od kopna, nisu baš bili uvijek prvi izbor turistima, ali sada, kako kažu za BBC, tamošnji ugostitelji moraju da odbijaju rezervacije jer su naprosto pretrpani.U nekoj standardnoj sezoni, ovo mjesto uglavnom privuče oko 2.000 turista. Čatam i Pit, jedina dva naseljena ostrva, ukupno imaju oko 700 stanovnika, a kako sami priznaju, nisu navikli na ovoliku navalu.

– Uglavnom nema mlađih gostiju, zbog toga što ovdje smještaj nije jeftin, a nema ni barova na plaži ili sličnih mjesta koje privlače mlađu populaciju – kaže za BBC Džeki Gurden, turistička menadžerica ostrva.Kako je objasnila, kada su granice zatvorene usljed pandemije COVID-19, Čatamska ostrva postala su naprasno jedna od omiljenih destinacija Novozelanđana. Sve ukupno, procjenjuje ona, samo oko 150 kreveta postoji u hotelima i pansionima, dok ostatak “drže” privatni smještaji.

Svega nekoliko letova sedmično ide do Čatamskih ostrva, jer ih je samo jedna avio kompanija uvrstila u svoju standardnu rutu. Sve je rezervisano do juna 2021. godine, a Gurden je izjavila kako se ne sjeća ovakve situacije, odnosno da “čak ni za sebe ne može da nađe sobu”.Stanovnici ostrva Pit vole da kažu kako je to “prvo naseljeno mjesto sa kojeg može svakog dana da se vidi zalazak sunca”, a na ostrvima živi i veoma egzotičan životinjski svijet – neke od najrjeđih ptica na svijetu, razna kopneno-vodena stvorenja, ali i najmanji pingvin – “mali plavi pingvin”,piše Pressmedia

Čatamska ostrva, inače, dobijaju i olakšice od Novog Zelanda kako bi se pospiješilo razvijanje turizma. Tako turističke agencije poklanjaju 25 dolara svakom gostu na ostrvu, a Vlada taj novac ulaže u dalji razvoj infrastrukture.

