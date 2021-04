U Velikoj Britaniji preporučeno da mlađi od 30 godina imaju alternativu za AstraZenecinu vakcinu

Preporuku su objavili nakon što je Regulatorna agencija za lijekove i medicinske proizvode (MHRA) Velike Britanije registrovala osobe koje su dobile krvne ugrušake po vakcinisanju ovom vakcinom.

Do kraja marta ove godine MHRA je registrovao 79 osoba kod kojih su se pojavili ugrušci, a njih 19 je preminulo.

Istaknuto je da ovo nije dokaz da postoji uzročnoposljedična veza između vakcinisanja AstraZenecinom vakcinom i stvaranja ugrušaka. Međutim, konstatovano je da postoji čvrsta veza.

Ovaj regulator je naglasio da su nuspojave izuzetno rijetke i da je učinkovitost ove vakcine dokazana. Shodno tome, poručili su da većina ljudi ima koristi od nje.

Ali, savjetodavno tijelo je vodeći se saznanjima MHRA preporučilo da se osobama od 18 do 29 godina omogući alternativna vakcina i to tamo gdje je to moguće.

I dalje se preporučuje da osobe koje su dobile jednu dozu AstraZenecine vakcine, dobiju i drugu. To se ne odnosi na one koji imaju ugruške, saopćili su iz MHRA. prenosi “Klix“.

Onima koji imaju ugruške, a nisu vakcinisani, je preporučeno da se konsultuju sa ljekarom prije vakcinisanja. Skoro dvije trećine osoba koje su imale ugruške su žene. Ljudi koji su preminuli bili su dobi od 18 do 79 godina, prenosi BBC.

U međuvremenu su iz Evropske agencije za lijekove (EMA) potcrtali da je krvne ugruške potrebno navesti kao rijetke nuspojave AstraZenecine vakcine.

Facebook komentari