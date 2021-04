Uskoro prva turska vakcina protiv korone

“Vjerujem da će naša prva vakcina biti spremna i uspješna do augusta, septembra, do kraja ljeta”, naveo je Koca, obraćajući se putem video-linka na brifingu za medije Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

On je ukazao na važnost omogućavanja globalne proizvodnje vakcine protiv COVID-19, a da prava intelektualnog vlasništva nisu problem. prenosi “N1“.

Koca je istakao da se 18 kandidata za vakcinu Turske nalazi na listi WHO.

“Turska domaća proizvodnja vakcine nastavlja se ubrzano. Vjerujem da ćemo proizvesti našu vakcinu u kratkom roku”, dodao je.

Prema njegovim riječima, Turska je preuzela “ulogu posrednika” uspostavljanjem “diplomatskih mostova” između zemalja proizvođača vakcina i zemalja koje imaju problema sa pristupom dozama vakcina protiv COVID-19.

Takođe, Koca je istakao kako je Turska poslala i medicinsku pomoć u 158 zemalja tokom pandemije.

“Mi smo završili vakcinaciju skoro 1,1 milion zdravstvenih radnika u Turskoj za samo 45 dana”, izjavio je Koca.

Koca je naglasio da Turska sa WHO priprema digitalnu platformu za medicinske profesionalce.

