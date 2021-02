Prve informacije su bile da je zemljotres bio jačine 5,1 po Richteru, ali je EMSC korigirao jačinu i objavio da je iznosio 4,8 stepeni, prenosi “Radiosarajevo“.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.8 Near The Coast of Western Turkey 49 min ago pic.twitter.com/aHfmrsHrG8

— EMSC (@LastQuake) February 1, 2021