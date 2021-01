Kate i William zapošljavaju, a javnost je zgrozilo testiranje

Ponuda za posao oglašena je na službenim web stranicama Kraljevskog domaćinstva te je opisano kao uzbudljiva prilika za rad za kraljevski par i pridruživanje pozitivnom timu i veselom radnom okruženju prenosi “Radiosarajevo“.

Naravno, postoji određeni kodeks ponašanja kojeg se svi prijavljeni za ovaj posao moraju pridržavati dok rade za vojvodu i vojvotkinju.

Bitno je da pokažu spremnost za putovanje, jer par često provodi vrijeme u svojoj rezidenciji u Norfolku, s njihovo troje djece – princom Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom.

No, postoji i jedno posebno strogo pravilo kojeg se budući potencijalni zaposlenici kraljevske porodice moraju pridržavati. Prema riječima bliskih izvora kraljevske porodice, u kraljevskoj porodici postoji nulta tolerancija na ogovaranje, a u oglasu za posao piše da pojedinci moraju biti izvrsni u ‘održavanju povjerljivosti te diskreciji’.

Tracey Waterman, kraljevska šefica zapošljavanja, također je otkrila da postoji suptilan izazov kojim se odlučuje koji će kandidat dobiti posao, piše Jutarnji.hr

“Jedan od testova koje volim raditi, kako bih provjerila ima li kandidat potencijalno oko za detalje, jest postavljanje mrtve muhe, bilo u kamin ili na tepih. Jednom kad se postavi mrtva muha, uvedem kandidata u sobu. Uvodim ih prilično polako, dajući im priliku da pogledaju što imamo u sobi. Dovodim ih do kamina i ističem kako smo dobili prekrasan novi kamin. U ovom trenutku očekujem da će vidjeti mrtvu muhu i nadam se da će je pokupiti. To je sjajan test, možda će od deset ljudi polovina kandidata primijetiti muhu. Jedan od deset će se sagnuti i pokupiti je. E, osoba koja to napravi idealna je za ovaj posao”, otkrila je Waterman, a britanci su kratko rekli što misle o tome.

“Ovo je jadno, ponižavajuće i sramotno. Ljude testirat po tome hoće li vidjeti muhu i pokupiti je, grozno”.

Dakle, znate na šta treba paziti ako ikada završite na razgovoru za posao u kraljevskoj palači…

