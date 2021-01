Pogledajte šta je Melania uradila Donaldu čim je došla na Floridu: Internet “crkava” od smijeha

Naime, Donald Trump je na izlasku iz letjelice stao, pozirao fotografima i pozdravio novinare, a Melania je samo produžila. Na Twitteru su se pojavile mnogobrojne sprdnje, ali i nagađanja da je Trump već u avionu dobio zahtjev za razvod braka.

“Ona je službeno završila”, “Ne je*e više Slovenka živu silu”, “Vidi se da joj je dosta svega”, samo su neki od urnebesnih komentara na Twitteru, prenosi “Index“.

What’s the over / under on Melania filing for divorce in 2021? @BodogCA pic.twitter.com/7sTfC60S23

— Mickey Mouse Fan Club (@OilersFanInMTL) January 21, 2021