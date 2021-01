Kćerka se oprostila od majke sa kojom je zajedno ležala na intenzivnoj njezi zbog korone: “Njene posljednje riječi su me slomile”

Anabel je otkrila koliko joj je bilo teško, naročito što kad je čula posljednje riječi svoje majke, piše britanski “Metro”.

Anabel i Marija su primeljene na intenzivnu njegu sredinom oktobra. Obje su bile na kiseoniku zbog teškog stanja pluća. Poslije dvije nedjelje u bolnici majka i kćerka su smještene u susjedne krevete. Anabeli je rečeno da njena majka neće preživjeti borbu sa virusom.

“Na fotografiji smo mama i ja. To je prvi put da smo se vidjele otkako smo bile smještene u bolnicu. Nisam mogla da čujem šta mi govori zbog maske i zato što sam imala haubu na glavi. Čula sam da je pominjala sahranu. Potpisala je papir da se aparati isključe. To me je slomilo kad sam čula”, rekla je Anabel.

Anabel godinama pati od astme i provela je pet nedelja na intezivnoj njezi nakon infekcije kovidom-19. Iako se izliječila ima trajno oštećenje na plućima i dalje joj je potreban kiseonik.

Anabel je zarazio sin Džejkob (12) koji je razvio blage simptome kovida-19. Ubrzo njen muž i ona su bili zaraženi, a potom i Anabelina majka. Marija Riko je preminula, Anabela se izvukla sa oštećenjem pluća, a njen suprug se još uvijek oporavlja, prenosi “Žena“.

