Uginule stotine ptica nakon novogodišnjeg vatrometa

Stotine ptica uginulo je nakon što su mnogi ljudi u novogodišnjoj noći priredili vatromet u glavnom gradu Italije, izjavile su u petak grupe za zaštitu životinja, nazvavši to “masakrom”, prenosi Anadolu Agency (AA).

“Može biti da su uginuli od straha. Ne zaboravimo da i oni mogu umrijeti od srčanog udara”, rekla je Loredana Diglio, glasnogovornica organizacije.

Vatrometi svake godine uzrokuju nevolje i povrede kako kod divljih tako i domaćih životinja, napomenula je.

Italijanski ogranak OIPA-e zatražio je ranije zabranu prodaje petardi i vatrometa za ličnu upotrebu, pozivajući se na prijetnju životinjama.

Hundreds of birds died after many people set off fireworks in the Italian capital on New Year's Eve, animal rights groups said Friday, calling it a “massacre.” Footage of streets near Rome's main train station showed dozens and dozens of birds mostly starlings scattered lifeless pic.twitter.com/QvFVDZLGBF

