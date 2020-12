Detalji eksplozije u Nashvilleu: Eksplodirao kamper, a prije toga se čula prijeteća poruka

Prethodni izvještaji policije su ukazivali na to da je eksplozija namjerno izazvana, a kasniji detalji to i potvrđuju. Naime, službenici policijske uprave Metro Nashville reagovali su na dojavu o ispaljenim mecima kada su u ulici u centru grada naišli na kamper koji im je izgledao sumnjivo.

Kako su dalje naveli, iako nisu naišli na dokaze o pucnjavi iz vatrenog oružja, uočili su kamper iz kojeg se mogla čuti snimljena poruka koja je govorila da će za 15 minuta doći do eksplozije. Policija iz tog odjela je odmah krenula na mjesto događaja, ali je kamper eksplodirao prije i to tačno u 6:30 sati.

Mnogi stanari iz okolnih zgrada su evakuisani, ulica je razorena i prekrivena srušenim stablima i staklima.

A warning to 'evacuate now' and then an explosion in Nashville on Christmas Day. https://t.co/s85w8FpVy2

— Oeht Branson (@OehtBranson) December 25, 2020