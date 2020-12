Napila se na proslavi na poslu i spavala sa dvojicom kolega: Kada je ujutru otišla na posao, Mina je doživjela šok i poniženje života

Poljakinja Mina Kuharčik (23) dobro će pamtiti prošlogodišnju prednjovogodišnju žurku na poslu. Detalje te proslave otkrila je na Fejsbuku, a prenosi ih portal “Salon24”. Kako je napisala, “ponijela ju je” dobra atmosfera i pjesme što je rezultiralo time da popije više alkohola. Poslije trećeg pića riješila je da se upusti u flert sa dvojicom kolega, piše “Žena“.

“Nisu radili u mom sektoru, ali smo se sretali na pauzama. Prišli su mi na proslavi i malo po malo, svi smo se napili. U jednom trenutku otišli smo do prostorije iza garderobe i tamo sam napravila najveću glupost u životu. Nisam znala šta radim, a oni su to iskoristili. Nije bilo silovanje, pristala sam na sve. Jednostavno, željela sam da budem dio nekakve epizode razvrata. Nakon što sam spavala sa obojicom, vratili smo se na žurku”, napisala je na forumu na Fejsbuku.

Jedan od kolega je zatim pozvao taksi i ona je nekako uspjela da se dotetura do kuće.

“Pošto je bio četvrtak, ostao nam je i taj posljednji dan na poslu prije Nove godine. Uspjela sam da se priberem i našminkam i stigla sam na vrijeme na posao. Ali, poslije samo pola sata šefica me je pozvala kod nje saopštivši mi da poslije Nove godine više ne dolazim na posao. Jedan od tih momaka slikao me je za vrijeme sek*a na zabavi i poslao je, i on onako pijan, slike drugim kolegama. Slike su došle i do mog sektora i otpuštena sam“, požalila se Mina koja je našla posao u drugoj branši.

Nažalost priča poput ovih, a prije svega mislimo na “detalj” slanja intimnih fotografija, veoma česta. Nimalo slučajno, najčešće u 99 posto slučajeva takve slike šalju muškarci, Nego, pitamo se da li su i muškarci iz Minine priče otpušteni?

