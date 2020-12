Britanski premijer: Pojavio se novi soj virusa, širi se puno brže, uvodimo nove mjere

Britanska vlada odlučila je od nedjelje uvesti stroge mjere za London i jugoistok Engleske, pogodivši time planove o božićnim okupljanjima, kako bi pokušala suzbiti širenje zaraze pripisano novom soju koronavirusa.

Premijer je svoje obraćanje započeo informacijama kako posljednji podaci pokazuju da se virus širi brže od očekivanog u Londonu te jugoistočnom i istočnom dijelu Engleske. Rekao je i kako mu je objašnjeno da je razlog tome pojava nove varijante virusa, za koju nema dokaza da uzrokuje ozbiljnije oboljenje ili višu smrtnost, ali da se brže širi, prenosi “Index“.

Nova varijanta koronavirusa širi se mnogo brže

“Ipak, još je puno toga što ne znamo. Iako smo poprilično sigurni da se ova varijanta puno brže širi, nema dokaza koji bi sugerirali da je smrtonosnija ili da uzrokuje teže oboljenje. Jednako tako nema dokaza koji bi ukazali na to da će cjepivo biti manje učinkovito protiv nove varijante. Naši stručnjaci će nastaviti raditi na boljem razumijevanju ove nove varijante virusa”, rekao je Johnson.

Stoga će, najavio je Johnson, u tim dijelovima, u kojima su do sada restrikcije 3. ranga, biti uvedene strože mjere. Na snagu će stupiti restrikcije 4. ranga koje su slične onima kakve su u Engleskoj bile na snazi u studenom. To znači da će stanovnici tih područja moći izlaziti iz kuće samo u izvanrednim okolnostima. Neesencijalne trgovine, dvorane i prostori rekreacijskog sadržaja također će se zatvoriti. Ljudi će morati raditi od kuće, osim ako nisu u mogućnosti, kao što je to kod, primjerice, građevinskih radnika i proizvodnog sektora. Ljudi koji žive na područjima gdje je proglašen 4. rang ne smiju napuštati to područje, a u njega ne smiju dolaziti ni osobe koje u njemu ne žive. Osobe se mogu susresti samo s jednom osobom koja nije iz njihovog kućanstva i to samo na otvorenom prostoru. Ove odluke stupit će na snagu sutra ujutro. Sve mjere važit će do najranije 30. prosinca.

Objavljene su i nove preporuke koje se tiču putovanja

Johnson je također objavio i nove preporuke koje se tiču putovanja. Zamolio je sve građane, neovisno o rangovima u kojima se nalaze, da izbjegavaju putovanja. Kad je riječ o Božiću, premijer je rekao kako je njegova dužnost donositi teške odluke kako bi se zaštitilo stanovništvo.

“S obzirom na početne dokaze koje imamo o novoj varijanti virusa te potencijalnom riziku koji predstavlja, teška srca moram vam kazati kako ne možemo nastaviti s Božićem kako smo planirali”, rekao je Johnson, prenosi “Index“.

Oni koji se nalaze na području gdje vrijede restrikcije 4. ranga tijekom Božića neće se moći vidjeti ni s kim izvan svojih kućanstava, osim u onim slučajevima gdje postoji rizik zbog izolacije. U ostalim dijelovima zemlje tijekom pet dana za vrijeme božićnih blagdana bit će dozvoljeno druženje do tri kućanstva. Johnson je naglasio kako će ova pravila vrijediti samo za tih pet dana te pozvao ljude da ih ne krše za Novu godinu.

“Znam koliko emocija ljudi ulažu u ovo doba godine te koliko je bakama i djedovima važno da vide svoje unuke i obiteljima da budu zajedno. Tako da znam koliko će ovo biti razočaravajuće, no rekli smo da tijekom ove pandemije mi moramo i bit ćemo vođeni znanošću. Kad se znanost promijeni, mi moramo promijeniti naš odgovor. Kad virus promijeni svoje taktike napadanja, mi moramo promijeniti našu taktiku obrane”, rekao je Johnson dodajući kako vjeruje da nema alternative te da su se i mnoge druge europske zemlje odlučile na slične poteze. Rekao je i kako blisko surađuje s administracijom na zaštiti ljudi u svim dijelovima Velike Britanije.

