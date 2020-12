Ivancov: Lavrov će govoriti o jačanju mira i stabilnosti u BiH, ne miješamo se u unutrašnja pitanja

– Mi radimo u strogim okvirima predviđenih diplomatskom i drugom praksom. Mi se ne miješamo u unutrašnja pitanja BiH – rekao je Ivancov.

On je dodao da ih optužuju za negativan i zlonamjeran utjecaj u BiH, ali mu još niko nije objasnio u čemu se taj utjecaj ogleda.

– U tome što štitimo Dejtonski sporazum? Pa, to vjerovatno nije u vezi sa tim kako mi utječemo, nego sa tim kako interpretiramo taj sporazum. Oslanjamo se ne na duh već na slovo Dejtona. Štitimo tri osnovna principa Dejtonskog sporazuma. To je teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost BiH, ravnopravnost tri naroda koja žive u BiH – rekao je Ivancov za ATV.

Prema njegovim riječima, to je i jasno razdvajanje nadležnosti između centralne vlasti i entiteta BiH, a Dejtonski sporazum se ne smije tumačiti u vidu menija.

– Ne smije se naglašavati jedan princip i zaboravljati na dva druga, kako se, nažalost, s vremena na vrijeme radi. Na posljednjem PIC-u, djelimično jedan od razloga zašto se nismo mogli usaglasiti o zajedničkoj izjavi je jer je u njoj izabran princip kojeg u potpunosti podržavamo, nezavisnost i teritorijalni integritet, ali naši partneri su odbili da pomenu u tekstu prava naroda i prava entiteta – pojasnio je Ivancov.

Ivancov je rekao i da međunarodna zajednica više ne može igrati u procesu izmjene Dejtonskog sporazuma, jer je BiH suverena i nezavisna država i samo narodi BiH mogu odlučivati kako će živjeti.

Ukoliko se želi mijenjati Ustav BiH, Ivancov je naveo da to treba raditi na temelju institucija BiH koje postoje i na osnovu poretka koji je predviđen zakonima.

– Taj poredak podrazumijeva saglasnost tri naroda i dva entiteta. To je ta staza po kojoj se treba kretati. To je ta mapa puta koja određuje razvoj BiH. Mislim da drugog puta nema – dodao je Ivancov.

Ivancov je na pitanje kako se riješiti stranog protektorata odgovorio da je to poprilično jednostavno, odnosno da rukovodstvo PIC-a treba da donese odgovarajuću odluku i proces se dalje može odvijati poprilično brzo.

On je mišljenja da BiH treba da postane član EU, ali treba da budu provedene određene reforme i tada će dobiti kandidatski status na osnovu kojeg će se kretati dalje.

Ivancov je rekao da je visoki predstavnik u BiH odavno izgubio svoje značenje i da je ta funkcija izgubila svoje ne samo praktično značenje već i praktični smisao.

– I upravo zbog toga govorimo o tome da je došlo vrijeme za zatvaranje te institucije. Uostalom, to je trebalo da se desi već 2007. godine. Taj proces nije inicirala Rusija, inicirao ga je Pedi Ešdaun, visoki predstavnik – napomenuo je Ivancov, te dodao da se to, nažalost, nije desilo do danas.

Ivancov je kazao da će šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tokom predstojeće posjete BiH govoriti o agendi za jačanje mira i stabilnosti u BiH, a da su bilateralni odnosi drugi aspket njegove posjete. Podsjetio je da je Rusija učesnik političkih procesa na Balkanu i jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Djelujemo aktivno i pozitivno u toj agendi koja stoji ispred međunarodne zajednice ovdje. To je, prije svega, agenda za jačanje mira i stabilnosti u BiH – rekao je Ivancov.

On je naveo da će Lavrov govoriti o tome na svojim sastancima sa članovima Predsjedništvom BiH, sa ministrom vanjskih poslova u Vijeću ministara i u obraćanjima medijima.

– Drugi aspekt njegove posjete su bilateralni odnosi. Smatramo BiH za stabilnog i pouzdanog partnera. Republika Srpska je dio BiH i sa njom imamo čak i razvijenije odnose nego sa drugim dijelom BiH, ali, mislim da ćemo o tome razgovarati malo kasnije. Za to postoje i objektivni razlozi, iako mi ne pristupamo sa pozicije pristrasnosti ni prema federaciji ni prema Republici Srpskoj na tom polju – rekao je Ivancov.

