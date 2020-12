Kanada: Otac je u znak podrške tetovirao ogroman mladež kakav ima sin

“Samo sam želio da se osjeća dobro u svojoj koži. Mislio sam da bi bilo lijepo pokazati mu da nije sam”, rekao je Prue, a prenosi 24sata.hr.

“Ne ismijavaju me, ali ponekad me znaju pitati za to. Kažem im da je to samo veliki smeđi mladež koji se pojavio dok sam bio mali dječak”, rekao je Derek mlađi.

Smeđi mladež pokriva velik dio dječakovih prsa s lijeve strane, a tattoo majstor Tony Gibert je proveo sate i sate u studiju kako bi napravio repliku.

Gibert je inače vlasnik Juicy Quill Tattoo studija, a potvrdio je da je cijeli postupak trajao oko 30 sati – ali tati je naplatio samo četiri.

Pogledajte u videu kako je izgledalo tetoviranje oca Dereka.

