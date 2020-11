Boris Johnson ponovo zaražen koronavirusom?

Navode medija potvrdio je Johnson u svojoj objavi na društvenim mrežama.

Podsjećamo da je premijer Britanije još u martu bio zaražen koronavirusom, ali na svu sreći uspio je da preboli, iako je bio hospitalizovan i na intenzivnoj njezi, prenosi “Radiosarajevo“.

Today I was notified by NHS Test and Trace that I must self-isolate as I have been in contact with someone who tested positive for COVID-19.

I have no symptoms, but am following the rules and will be working from No10 as I continue to lead the government’s pandemic response.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 15, 2020